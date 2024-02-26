Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В 28-ми килограммах мяса нашли сальмонеллу во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.Партия была сняла после проведённых проб. Патогенные микроорганизмы были найдены в 2,1% от всех исследований микробиологических показателей.По содержанию химикатов продукция прошла проверку, также заявленным требованиям она подошла и по химико-физическим показателям (содержание соли, пищевая ценность, доля сухого вещества), но из-за выявленных несоответствий мясо всё равно отправится в утиль.