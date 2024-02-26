Фабрика керамических и фарфоровых игрушек в поселке Большевик по адресу улица Дорожная, 12 Кольчугинского района сгорела утром 26 февраля. В 8:30 пожарным сообщили о возгорании. Огонь к их

Фабрика керамических и фарфоровых игрушек в поселке Большевик по адресу улица Дорожная, 12 Кольчугинского района сгорела утром 26 февраля. В 8:30 пожарным сообщили о возгорании. Огонь к их приезду распространился на 100 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Пламя могло расползтись и дальше (площадь производства – 1000 квадратных метров), однако удалось его вовремя