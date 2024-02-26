Пятый инвестиционный форум Большой открытый диалог состоится в Екатеринбурге 1 марта, мероприятие пройдет в Синара-Центре.

Пятый инвестиционный форум Большой открытый диалог состоится в Екатеринбурге 1 марта, мероприятие пройдет в Синара-Центре. Его основной темой станет "Рельсы" для бизнеса: какой должна быть инфраструктура, сообщили организаторы.На мероприятии состоится открытое заседание инвестиционного комитета Свердловской области при губернаторе, пленарная дискуссия ИНФРАзеленый свет: развитие инфраструктуры для бизнеса и семь сессий, на которых будут обсуждаться такие темы как упрощение доступа к земельным участкам, инвестиционная инфраструктура, инструменты умного контроля, трансформация бизнеса из МСП в крупный бизнес и другие вопросы.Участие в форуме примут представители региональных и федеральных бизнес-организаций и власти Свердловской области. В его рамках будет работать общественная приемная, через которую с ними можно будет пообщаться лично. Традиционно на вопросы бизнесменов будут лично отвечать руководители органов власти и институтов развития. Впервые в этом году мы привлекаем к экспресс-консультированию и ресурсоснабжающие организации. Предыдущие форумы показали, что предприниматели высоко оценивают такой формат общения. Он дает возможность бизнесу снять наиболее проблемные вопросы, а представители власти смогут увидеть "болевые точки" и учесть это в дальнейшей работе, — сообщил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.Инвестиционный форум Большой открытый диалог является публичной дискуссией между профильными руководителями органов власти и предпринимателями. Мероприятие направлено на обсуждение и дальнейшее решение актуальных и острых вопросов, стоящих перед бизнесом.В прошлом году в рамках форума гендиректор Агентства по привлечению инвестиций в регион Михаил Васильев и гендиректор компании Металлстройинжиниринг Владимир Морозов подписали соглашение о создании завода по производству строительных металлических конструкций в Михайловске (Свердловская область), который планируется построить к 2025 году.