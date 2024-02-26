В Коврове 12-летнего мальчика на «зебре» сбил легковой автомобиль. Как сообщает пресс-служба УМВД...

В Коврове 12-летнего мальчика на «зебре» сбил легковой автомобиль.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек получили ранения, из них 5 несовершеннолетних.А также 23 февраля в Коврове (в 8.55) в районе дома №72 по улице Грибоедова 12-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила белая "Лада".Известно, что прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла пострадавшего мальчика в больницу.Сейчас в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, детали произошедшего уточняются.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области