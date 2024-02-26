В Коврове генерального директора одной из коммерческих организаций обвиняют в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного решения.

В Коврове генерального директора одной из коммерческих организаций обвиняют в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного решения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что у руководителя имелась задолженность перед другой фирмой в размере свыше 3,5 млн рублей. Однако гендиректор не спешил платить, хотя имел такую возможность. В тайне от судебного пристава он открыл банковский расчетный счет, куда поступали деньги, превышающие сумму долга.Также по решению суда фигурант обязан был погасить долг в 10,5 млн рублей перед рядом коммерческих организаций. Но гендиректор тратил средства на иные нужды.«Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду», - отмечается в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.