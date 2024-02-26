В Муромском районе подрядчик заплатит штраф за то, что не успел в срок достроить станцию...

В Муромском районе подрядчик заплатит штраф за то, что не успел в срок достроить станцию водоподготовки за 72 млн рублейРечь идет про федеральный проект «Чистая вода». Как стало известно, 10 марта 2023 года между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и дорожной деятельности Муромского района» и ООО «ПСК» заключен муниципальный контракт на сумму свыше 72 млн рублей на строительство (до 20 сентября 2023 года) станции водоподготовки в селе Панфилово.Увы, условия контракта подрядной организацией своевременно не были исполнены. И стоимость невыполненных работ составила 1,6 млн рублей.По фактам нарушений прокурором генеральному директору ООО «ПСК» было внесено представление.В итоге виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств...»), и ему назначен штраф - 46 тысяч рублей.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что работы на объекте активизированы. В данный момент станция водоподготовки всё же введена в эксплуатацию.Фото: freepik.com