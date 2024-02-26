Подрядчик, выполнявший строительство станции водоподготовки в селе Панфилово Муромского района, привлечён к административной ответственности.
Подрядчик, выполнявший строительство станции водоподготовки в селе Панфилово Муромского района, привлечён к административной ответственности. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
Правоохранители выяснили, что с ООО «ПСК» был заключён муниципальный контракт на сумму свыше 72 млн рублей. Организация обязалась возвести объект до 20 сентября прошлого года, однако не выполнила условия контракта.
В адрес гендиректора фирмы было внесено прокурорское представление. Кроме того, виновное должностное лицо оштрафовали на 46 тыс. рублей.
«В настоящее время условия контракта исполнены в полном объёме, станция водоподготовки введена в эксплуатации», - отмечается в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.