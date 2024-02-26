Подрядчик, выполнявший строительство станции водоподготовки в селе Панфилово Муромского района, привлечён к административной ответственности.

Подрядчик, выполнявший строительство станции водоподготовки в селе Панфилово Муромского района, привлечён к административной ответственности. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что с ООО «ПСК» был заключён муниципальный контракт на сумму свыше 72 млн рублей. Организация обязалась возвести объект до 20 сентября прошлого года, однако не выполнила условия контракта.В адрес гендиректора фирмы было внесено прокурорское представление. Кроме того, виновное должностное лицо оштрафовали на 46 тыс. рублей.«В настоящее время условия контракта исполнены в полном объёме, станция водоподготовки введена в эксплуатации», - отмечается в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.