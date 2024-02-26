В преддверии весны температура во Владимирской области будет выше нормы на два-три...

В преддверии весны температура во Владимирской области будет выше нормы на два-три градуса.«Дневные температуры буду положительные, в диапазоне 0… +3°С, но никаких осадков, солнышко, всё-таки преддверие весенней погоды… », — рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Готовимся к теплу и таянию снега. В целом, по словам эксперта, погода в первые дни текущей недели будет выше нормы на два-три градуса.«Конечно, она более характерна для конца первой декады, для третей пятидневки марта...», - заключил эксперт.Но уверены, что владимирцы уже готовы к приходу весны, как и другие жители ЦФО.27 февраля (во вторник) во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется 0… +1°С. Ночью до -5°С.Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба (выше нормы). Ветер — южный, 2-3 метра в секунду.При плюсовой температуре сугробы начнут таять и «уплотняться». Вечерами прогнозируется гололедица, будьте аккуратны.Народный прогноз погоды на 27 февраля:«В день Кирилла Весноуказчика теплая погода — ждите морозы»;«Собрались тучку в одну кучку — к ненастью и снегопаду»;«Какая погода на Кирилла — таким и август будет».Фото: freepik.com