За праздничные выходные областная прокуратура зафиксировала уже два таких случая. Один из них – с 12-летним мальчиком. Ледяная сосулька упала на несовершеннолетнего днем 23 февраля в

За праздничные выходные областная прокуратура зафиксировала уже два таких случая. Один из них – с 12-летним мальчиком. Ледяная сосулька упала на несовершеннолетнего днем 23 февраля в Юрьев-Польском, когда парень вместе с мамой заходил в магазин. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Прокуратурой Юрьев-Польского района организована проверка по факту падения вчера днём на несовершеннолетнего 2012 года