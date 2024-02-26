Масленица в Суздале пройдет 16 марта, подготовиться к ней стоит заранее. Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил конкурс лучших масок и костюмов. В создании нарядов Музей предлагает

Масленица в Суздале пройдет 16 марта, подготовиться к ней стоит заранее. Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил конкурс лучших масок и костюмов. В создании нарядов Музей предлагает проявить фантазию: можно сделать их из любых материалов, использовать необычные символы – не обязательно ограничиваться традиционным блином или солнцем. Размер маски также не ограничен. Конкурс на лучший костюм и лучшую маску