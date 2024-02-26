История произошла в селе Горицы 30 июня 2022 года. Осужденная находилась в гостях на дне рождения. В начале праздника между двумя мужчинами произошла ссора. 21-летняя фигурантка сделала

История произошла в селе Горицы 30 июня 2022 года. Осужденная находилась в гостях на дне рождения. В начале праздника между двумя мужчинами произошла ссора. 21-летняя фигурантка сделала замечание одному из участников перебранки. В ответ тот оскорбил ее, назвав “девушкой легкого поведения”. Со злости осужденная размахнулась и бросила стакан с вином обидчику в лицо. От удара