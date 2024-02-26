Рабочие обустроят зеленую зону на Рпенском проезде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в текущем году завершатся дорожные работы на Рпенском проезде во Владимире. Этот проект осуществляется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который подписан Президентом России Владимиром Путиным.В декабре прошлого года было открыто движение по новой четырехполосной дороге, а в этом году будут завершены работы по благоустройству. Также был построен мостовой переход через реку Рпень и установлены светофоры на перекрестках с улицами Юбилейной и Мира.В настоящее время на трассе проводится круглосуточная расчистка и уборка снега для обеспечения безопасности движения на дороге. Кроме того, производится обработка дорожного покрытия противогололедными реагентами. На всей протяженности дороги также установлена система видеонаблюдения, которая служит для предотвращения актов вандализма.По мере наступления благоприятных погодных условий в апреле - мае подрядчик продолжит выполнение контракта. В связи с этим на Рпенском проезде планируется организовать зеленую зону и завершить укрепительные работы, а также построить пешеходные и велосипедные дорожки и установить остановочные павильоны.