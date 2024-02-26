Перед судом предстанет 37-летний житель Владимира.

Перед судом предстанет 37-летний житель Владимира. Мужчину обвиняют в 15 преступлениях, в том числе кражах, мелких хищениях и грабеже. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что с марта по июль прошлого года гражданин 14 раз похищал товары из торговых точек. Его добычей становились алкоголь, еда и предметы гигиены. Мужчина прятал вещи под одежду или в сумку и выходил из магазина, не задерживаясь на кассе.Кроме того, летом 2023 года обвиняемый попытался незаметно украсть в одной торговой точке 4 тюбика зубной пасты, однако был остановлен сотрудником магазина. Тогда фигурант ударил работника и убежал.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.