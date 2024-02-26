Владимирец Артем Алексеев сыграл одну из главных ролей в новом сериале «Вернуть любой...

Владимирец Артем Алексеев сыграл одну из главных ролей в новом сериале «Вернуть любой ценой»Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»23 февраля на площадке онлайн-кинотеатра KION состоялась премьера сериала «Вернуть любой ценой». В актерском составе вместе с нашим земляком - Артёмом Алексеевым также играют Сергей Пускепалис (это одна из его последних ролей), Алексей Кравченко, Марина Александрова, Агата Муцениеце и другие известные артисты.В центре сюжета - СССР, 1983 год. Главная героиня - Дина едет на стажировку в медицинский госпиталь в Афганистан и сталкивается не только с ужасами войны, но и с настоящей любовью, которой, кажется нет места на этой земле. Спасенный Диной офицер Герасимов видит в ней смысл своей жизни и готов рискнуть всем, лишь бы быть с ней. Узнав, что Дина в опасности, он отправляется на далекую горную заставу и вступает в опасный бой...Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Артёмом Алексеевым сразу же после старта премьеры и узнать некоторые подробности о съёмках, а также о жизни самого актёра.«Съёмки проходили в сложных климатических условиях...»- Артём, правда ли, что вы выросли и учились во Владимире? Если да, то где? И бываете ли на своей «малой родине»?- Да, я родился и вырос во Владимире. Учился в школе №29, закончил Политехнический институт по специальности Культурология, и после этого поступил во ВГИК в Москве.Конечно же, часто приезжаю во Владимир к родителям.- Вы сыграли одну из главных ролей в сериале «Вернуть любой ценой», который вышел 23 февраля в онлайн-кинотеатре. Расскажите немного об этом. Кого вы играете?- Мне понравился сценарий, его история, прописанные персонажи и диалоги. Плюс с самых первых минут знакомства с прекрасным режиссером Тимуром Алпатовым я понял, что ему можно доверять и творить вместе, что в итоге и происходило на съемочной площадке.- Кастинг был долгим, меня несколько раз вызывали на пробы с разными партнерами. Я думаю, что претендентов на мою роль было очень много, и выбор того или иного артиста был непростым для продюсера и режиссера.- На мой взгляд, это хорошая, внятная и крепкая история про людей и их взаимоотношения в период войны в Афганистане. Не так много фильмов снято об этом периоде.- Вместе с вами в этом сериале сыграли Сергей Пускепалис, Саера Сафари, Марина Александрова и другие. Какие яркие моменты вспоминаются со съёмок? Комфортно и интересно ли было работать с коллегами?- Съёмки проходили в Казахстане - в горах, в сложных (разных) климатических условиях: от мокрого снега с дождем до яркого солнца, и все это в один день. Было очень много классных трюковых сцен, драк, взрывов и перестрелок. У нас сложилась прекрасная, дружная команда, включая все департаменты. И все работали как единый механизм. Отмечу, что никто из моих родственников не воевал в Афгане.«Это очень интересно - погружаться в роль, искать характер персонажа...»- «Годунов», «Екатерина. Самозванцы»… Мы заметили вас и в этих сериалах. Историческое кино… Близко ли оно вам? Интересно ли погружаться в другую эпоху?- У меня достаточно много исторических проектов, где я играл реально существовавших исторических личностей, это очень интересно - погружаться в роль, искать характер персонажа, его привычки. И очень ответственно.Коротко о ролях в кино:Артём Алексеев играл Гошу в «Роке», Сыча в «Честном пионерском», снялся в «Братанах 3». Признание пришло к нему, когда в прокат вышел сериал «Пока станица спит», он сыграл Федора. Его герой, как настоящий казак, должен был уверенно держаться в седле, ловко управляться с кнутом. 21 декабря 2015 года режиссер Федор Попов приступил к съемкам драмы «Коридор бессмертия». Артем Алексеев сыграл командира Георгия Федорова, он же – Жора Полундра. Актер появился и в биографической драме «Екатерина. Взлет» в образе графа Алексея Орлова. А также Артем снялся в таких картинах, как «Годунов», «Любовь без памяти», «Сердце матери», «Диверсант.Крым», «Таежный детектив», «На солнце, вдоль рядов кукурузы...» и др.- В каком проекте работаете сейчас? И … что дальше?- Сейчас работаю в новым проекте про летчиков времен Великой Отечественной войны. После - будет еще один проект, но пока не могу сказать какой.- Хотелось бы узнать про Владимир. Приезжаете ли к нам с семьей? Есть ли любимые места?- Да, на прошлых выходных мы приезжали во Владимир семьей, гуляли по центру города, ездили кататься на лошадях между Владимиром и Суздалем, катались на тюбингах - на горнолыжном склоне - на стадионе «Торпедо».Возвращаясь к премьере, следует отметить, что трейлер военной мелодрамы «Вернуть любой ценой» Тимура Алпатова («Золотая орда», «Художник», «Годунов», «Глухарь») можно изучить на просторах сети. Сам же сериал - в онлайн-кинотеатре KION.«Вернуть любой ценой» – это в первую очередь история о человеческих чувствах, любви и смелости во времена Афганской войны. Актуальная тема для каждого из нас.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Артёма АлексееваЧитайте также:Ирина Савакова, актриса сериалов «Склифосовский» и «Доктор Преображенский» из Суздаля, рассказала о работе в кино и за кадром:https://vladtv.ru/culture/140133/Анна Касаткина-Барац: о родном Владимире, ролях в театре «Квартет И» и кинокомедии «О чем говорят мужчины»https://vladtv.ru/society/136003/Наталья Любимова, художник из города Гусь-Хрустальный, рассказала об изделии под грифом «секретно» и «кутюрном» хрусталеhttps://vladtv.ru/society/151424/Игорь Воробей: о фотоискусстве, возвращении в Россию и смелых проектахhttps://vladtv.ru/culture/137145/