Составлен рейтинг областей по доступности бензина исходя из цены и средней зарплаты в регионе.

По подсчётам составителей рейтинга областей в области доступности автомобильного топлива, средняя цена литра бензина АИ-92 во Владимирском регионе равна 50 рублей и 18 копеек. За прошедший год стоимость возросла на 7,5%, что больше на 0,3%, чем по стране. По подсчётам, на Владимирскую зарплату, примерно 43 тысячи рублей, можно приобрести 886 литров.В верхушку списка попали Ямало-Ненецкий округ и Московская область. Худшими по стоимости бензина для жителей стали Ингушетия и Дагестан. На среднюю зарплату там можно купить только около 600 литров.