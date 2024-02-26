Владимирские активисты народного фронта закупили два комплекса РЭБ для наших бойцов Владимирские...

Владимирские активисты народного фронта закупили два комплекса РЭБ для наших бойцовВладимирские активисты народного фронта закупили два комплекса РЭБ для наших бойцов на Авдеевском направлении.Установки "Гроза" помогут разведгруппам передвигаться незаметно и безопасно, атаковать из укрытия. И противостоять любым типам дронов. Члены народного фронта смогли купить эти "чемоданчики" на средства, собранные к 23-му февраля.Внести свой вклад в Победу может каждый.- Данный комплекс предназначен для подавления всех видов дронов, в том числе FPV. Большое, огромное спасибо. Он поможет нашим бойцам победить.