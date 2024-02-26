Владимирские чиновники вместе с общественниками будут думать, какие изменения в областное законодательство касательно «наливаек» стоит внести. Предложения нужно сформулировать до 3

Владимирские чиновники вместе с общественниками будут думать, какие изменения в областное законодательство касательно «наливаек» стоит внести. Предложения нужно сформулировать до 3 апреля, рассказал в своем телеграм-канале Александр Авдеев. С 4 апреля субъекты РФ смогут ввести дополнительные ограничения относительно алкомаркетов, находящихся в жилых домах или рядом с ними. Где-то на такие заведения жалоб нет, где-то есть.