В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители Владимирской области изъяли из незаконного оборота 20 единиц огнестрельного оружия.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители Владимирской области изъяли из незаконного оборота 20 единиц огнестрельного оружия. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, полицейские нашли 340 различных боеприпасов и 930 граммов взрывчатых веществ.В частности, у жителя Киржачского района обнаружили 45 боеприпасов и 350 граммов бездымного пороха. В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.