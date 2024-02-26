На месте владимирского таксопарка на Чайковского могут появиться многоэтажные жилые дома. Сейчас на сайте мэрии проходят соответствующие общественные обсуждения. В настоящее время на этом

На месте владимирского таксопарка на Чайковского могут появиться многоэтажные жилые дома. Сейчас на сайте мэрии проходят соответствующие общественные обсуждения. В настоящее время на этом земельном участке размещены таксомоторный парк, автошкола, автомобильный сервис и иные учреждения. Из информации на сайте мэрии Период размещения на официальном сайте с 22.02.2024 по 28.02.2024. В период проведения экспозиции документации по