26 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 27 февраля во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Водителей попросили не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы не мешать спецтехнике. Об этом
26 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 27 февраля во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Водителей попросили не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы не мешать спецтехнике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Адреса улиц следующие: – Чапаева; – Соборная площадь; – Крайнова; – парковка судов; – Студенческая; – Площадь Победы; – Карла-Маркса;