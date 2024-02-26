× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/26-02-2024-vladimirskix-voditelej-poprosili-ne-ostavlyat-avto-na-ulicax-iz-za-uborki-snega.html" target="_blank">Владимирских водителей попросили не оставлять авто на улицах из-за уборки снега</a> - 26 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 27 февраля во Владимире будет проходить ночная уборка снега. Водителей попросили не оставлять автомобили на некоторых улицах, чтобы не мешать спецтехнике. Об этом