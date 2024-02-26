На сегодняшний день протечки стали доходить до нижних этажей образовательного учреждения.

Во Владимире никак не могут отремонтировать кровлю в школе №43 по улице Диктора Левитана. На сегодняшний день протечки стали доходить до нижних этажей образовательного учреждения. Свет, по словам педагогов, начинает мигать на верхних этажах, из-за чего включать его никто не рискует.По информации мэрии, дырявая кровля мучает сотрудников и учащихся школы ещё с осени прошлого года. По ответу другим представителям СМИ, протечка образовалась в феврале 2024 года. Сейчас власти определили сумму, которая потребуется для ремонта кровли, но работы начнутся не раньше лета.