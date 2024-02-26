Во Владимире выставили на продажу имущественный комплекс «Владалко» за 100 млн рублей. Информация...

Во Владимире выставили на продажу имущественный комплекс «Владалко» за 100 млн рублей.Информация об этом появилась на сайте «Авито».За 100 миллионов рублей (если быть еще точнее - за 100 800 000 ₽) на продажу выставили четыре здания и земельные участки, находящиеся за основным корпусом завода.Плюс ко всему на торги выставили компьютерное и техническое оборудование, укладчики и пр.Напомним, в ноябре 2022 года арбитражный суд признал владимирский завод «Владалко» банкротом.Долги предприятия превысили 276,5 млн рублей, а возможности выплатить их, увы, не было.Некогда популярный завод перестал работать в 2020-м году.Фото: https://www.avito.ru/vladimir/kommercheskaya_nedvizhimost