Во Владимирской области началась подготовка к весеннему половодью В регионе началась подготовка к...

Во Владимирской области началась подготовка к весеннему половодьюВ регионе началась подготовка к весеннему половодью. В зону возможного подтопления на территории области могут попасть 25 населенных пунктов, в зону отрезания - 32.Подтопленными после снежной зимы могут оказаться 50 участков автодорог и почти 500 садовых участков.В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано спланировать все организационные моменты: выплаты пенсий, работу автолавок, запас медикаментов.А также поручено организовать очистку ливневок и канализационных стоков, проверить готовность пунктов временного размещения населения.