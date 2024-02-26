Во Владимирской области вынесены приговоры местным жителям, которые неправомерно использовали...

Во Владимирской области вынесены приговоры местным жителям, которые неправомерно использовали доступ к базам данных клиентов.УФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность местных жителей (2003 и 2004 года рождения), причастных к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации.Уточняется, что во взаимодействии с Управлением ФСБ России по 27 Ракетной Армии задокументирована и пресечена деятельность жителя Владимира (1989 года рождения), причастного к неправомерному доступу к охраняемой компьютерной информации с последующей ее модификацией.В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области поясняют:«… Установлено, что граждане, являясь сотрудниками различных офисов продаж сотовых операторов, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, осуществляли доступ к базам данных клиентов. На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОРД в отношении злоумышленников в октябре и ноябре 2023 года региональным СУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК России...»Ленинским и Фрунзенским районными судами города Владимира указанные лица признаны виновными в совершении данных преступлений.Двоим фигурантам назначены штрафы в размере 30 тысяч рублей с запретом занимать должности, связанные с обработкой персональных данных на 1 год.Также в процессе разбирательств было выявлено, что гражданин 1989 года рождения, уволившись по собственному желанию с должности системного администратора из ФГУП «ГНПП «Крона», из личной неприязни к руководству «осуществил модификацию» изображения главной страницы сайта организации.Не остановившись на этом, мужчина изменил название wi-fi сети компании и пароли доступа к ней.В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч.1 ст. 272 УК России.Как итог: подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.Ленинским районным судом города Владимира указанный гражданин признан виновным. И ему назначено наказание в виде штрафа - 30 тысяч рублей.Фото: freepik.com