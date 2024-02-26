Подтвердились два очага кори в юго-западном районе региональной столицы.

Первая информация о кори появилась 19 февраля, когда заболели двое детей из 39-ой гимназии и сотрудник детского сада №12. По словам официального представителя Роспотребнадзора по Владимирской области, в гимназии и детсаду был введён 21-дневный карантин. За это время можно будет выявить всех заболевших корью без риска распространения болезни.Как сообщают эксперты, вспышки болезни обусловлены расширением влияния «антипрививочников». Также стоит отметить, что заболеваемость корью за прошлый год, по данным ОДКБ, выросла в 79 раз.