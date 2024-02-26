Владимирская область продолжает пополнять запасы коммунальной техники. Так, в течение месяца в регион поступит ещё 24 единицы. Новые машины будут решать проблемы расчистки дорог, уборки в

Владимирская область продолжает пополнять запасы коммунальной техники. Так, в течение месяца в регион поступит ещё 24 единицы. Новые машины будут решать проблемы расчистки дорог, уборки в теплое время года и ликвидации борщевика на обочинах. Об этом написал губернатор 33-его региона в своем телеграм-канале. Из 24 машин 16 отправятся во Владимир, остальные – в Киржач, Ковров,