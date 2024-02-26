Изначальная цена составляла 1,13 млрд рублей.

Бывший свинокомплекс, расположенный в лесном микрорайоне Владимирской области, был продан за сумму в 106,05 миллиона рублей. Новыми владельцами помещений предприятия стали Егор Назаров и Артем Калиничев, которые приобрели имущество за 70,15 и 35,9 млн рублей, соответственно.Важно отметить, что изначально ферма была выставлена на продажу по цене в 1,13 млрд рублей. Однако торги затянулись, и поэтому свинокомплекс был разделен на 47 лотов. Среди них было два крупных – по цене 635 и 307,2 млн рублей. В результате продажи общая площадь земель составила 2 102 гектара.