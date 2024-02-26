Об этом рассказали сотрудники регионального МЧС.

За 2024 года на пожарах умерло 22 человека во Владимирской области. Об этом рассказали сотрудники регионального МЧС.В сравнении с подобным периодом, но в прошлом году, это число выросло на 83,3%. За три неполных месяца того года от огня скончалось лишь 12 человек.Всего после начала года на территории области произошло 283 возгорания. Чаще всего они происходили из-за неправильного пользования электрическим оборудованием (46%), а также при нарушении правил пользования печами (29%), а ввиду неосторожного обращения с огнём зафиксировано 14% пожаров.