Заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин рассказал об...
Заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин рассказал об итогах визита на Донбасс
Делегация Владимиро-Суздальского музея-заповедника побывала на Луганщине, в Старобельске. Местному музею коллеги помогают войти в "общую систему координат", в том числе правовых.
Об итогах визита на Донбасс заместитель гендиректора ВМСЗ Александр Капусткин рассказал Марии Платанюк.