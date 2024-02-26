Заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин рассказал об...

Заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин рассказал об итогах визита на ДонбассДелегация Владимиро-Суздальского музея-заповедника побывала на Луганщине, в Старобельске. Местному музею коллеги помогают войти в "общую систему координат", в том числе правовых.Об итогах визита на Донбасс заместитель гендиректора ВМСЗ Александр Капусткин рассказал Марии Платанюк.