Готов к банкротству. Так в арбитражном суде заявил директор ООО «Капитал-строй» Андрей Хромов, рассказывают дольщики ЖК «Поколение». На днях прошло очередное заседание по делу о признании

Готов к банкротству. Так в арбитражном суде заявил директор ООО «Капитал-строй» Андрей Хромов, рассказывают дольщики ЖК «Поколение». На днях прошло очередное заседание по делу о признании владельца фирмы «Капитал-Строй» несостоятельным застройщиком. Дольщики остались в недоумении, ведь на протяжении всего процесса строительная компания обещала, что завершит строительство. Сергей Морозов, дольщик ЖК “Поколение” Заявил, что больше строить