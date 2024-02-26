Житель Коврова поделился фотографиями рухнувшей 20-метровой телевышки. Удивительно, но это была...

Житель Коврова поделился фотографиями рухнувшей 20-метровой телевышки.Удивительно, но это была местная достопримечательность.«Прощай легенда!» - именно так озаглавил свой пост автор кадров в сообществе Вконтакте «Подслушано. Ковров».Выяснилось, что «частная» телевышка была построена в 2022 году для передачи телесигнала.«Пользоваться ею перестали месяц назад...» - сообщает Антон (автор поста). Однако долгое время вышка была главным объектом связи.Упала конструкция из-за сильного ветра 25 февраля на теплицу и одно техническое здание.«… Смотрящий за вышкой будет возмещать нанесённый ущерб в районе 200 тысяч рублей. От падения ретрансляционной вышки никто из людей не пострадал...» - уточнил автор поста.Фото: https://vk.com/wall-59813902_2260584