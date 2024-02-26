Житель Владимирской области заснял на видео дикую рысь. И снова рысь на трассе. Житель...

Житель Владимирской области заснял на видео дикую рысь.И снова рысь на трассе. Житель Владимирской области запечатлел зверя семейства кошачьих в Суздальском районе.Фотографии выложил один из автомобилистов. Рысь спокойно переходила дорогу.И это уже вторая встреча с "большой кошкой" в нашем регионе за последнее время.Меньше двух недель назад рысь встретили сотрудники М-12, - она не могла зайти в лес из-за забора.Зверю даже пришлось сделать подкоп.