Жители деревни Дворищи в Киржачском районе прикормили у себя во дворе стаю куропаток Видео, как...

Жители деревни Дворищи в Киржачском районе прикормили у себя во дворе стаю куропатокВидео, как птицы разгуливают по участку, подъедая все, что оставила им хозяйка усадьбы, опубликовал телеграм-канал "Подслушано в Добром".12 и впрямь довольно упитанных птиц прилетают каждый день и, судя по этим кадрам, ничего не боятся. Биологи этой зимой вообще отмечают настоящее нашествие серых куропаток на дачные участки и дома вблизи лесов.Здесь не ведется отстрел и хорошая кормовая база, к которой птицы стараются держаться поближе.