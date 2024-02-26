39-летнюю жительницу Коврова обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, повлекшего его смерть, сообщили в Следкоме. Женщине показалось, что мужчина уделяет много внимания ее

39-летнюю жительницу Коврова обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, повлекшего его смерть, сообщили в Следкоме. Женщине показалось, что мужчина уделяет много внимания ее знакомой. Преступление произошло в конце января этого года. Во время ссоры из-за ревности обвиняемая руками избила 40-летнего сожителя. Мужчина за медицинской помощью решил не обращаться, а через несколько дней от полученных