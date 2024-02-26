Жительница Коврова в порыве ярости и ревности убила своего любимого. По информации пресс-службы СУ...

Жительница Коврова в порыве ярости и ревности убила своего любимого.По информации пресс-службы СУ СК России по Владимирской области, расследуется уголовное дело по обвинению жительницы Коврова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего (по неосторожности) смерть потерпевшего.По данным следствия, у 39-летней жительницы Коврова из-за ревности возник конфликт с сожителем (1983 года рождения). В порыве ярости женщина нанесла ему множественные удары руками:«… Через несколько дней мужчина, не обращаясь за медицинской помощью, от полученных телесных повреждений дома скончался, после чего фигурантка вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов. По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...» - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Известно, что следователем СК проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием обвиняемой, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области