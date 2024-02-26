Жительница Суздаля сядет за решётку и выплатит 1 млн рублей приятелю, которого лишила...

Жительница Суздаля сядет за решётку и выплатит 1 млн рублей приятелю, которого лишила зрения.Шокирующая ситуация произошла в селе Горицы Суздальского района ещё в июле 2022 года.Известно, что жительница Суздаля находилась в гостях на дне рождения у своих знакомых.Во время празднования между двумя присутствующими мужчинами произошла ссора.Осужденная, услышав ругань, подошла к одному из них и сделала замечание, на что тот оскорбительно ей ответил.В ярости злоумышленница швырнула в лицо обидчика стакан, который до этого держала в руках.«… В результате потерпевший подучил травму, которая повлекла потерю зрения правого глаза. Вину в совершении инкриминируемого преступления осужденная не признала, утверждая, что не хотела кидать стакан, а лишь выплеснуть из него вино...» - поясняют в региональной пресс-службе прокуратуры.Однако суду были представлены исчерпывающие доказательства, изобличающие женщину в совершении данного преступления. И виновной было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев (в исправительной колонии общего режима).Более того, с осужденной взыскан 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшему.Уточняется, что приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: freepik.com