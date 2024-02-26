Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Коврова.

Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Коврова. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Следствие полагает, что дама поссорилась со своим сожителем 1983 года рождения. Во время конфликта она начала бить мужчину руками. Гражданин получил травмы, однако не стал обращаться к врачам. Через несколько дней он умер.В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фигурантка помещена под стражу. Расследование продолжается.