Освободившийся недавно из СИЗО националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) избил своего 14-летнего сына. Инцидент произошел в московском фитнес-клубе.

Освободившийся недавно из СИЗО националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) избил своего 14-летнего сына. Инцидент произошел в столичном фитнес-клубе.К медикам ребенка привела мать. У подростка обнаружены множественные ушибы и кровоподтеки лица, шеи, надплечий, грудной клетки и живота."Со слов ребенка, в фитнес-клубе на Большой Семеновской его избил отец Вячеслав Дацик 1980 года рождения", — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, добавив, что сейчас эта информация проверяется.26 февраля Дацик вышел на свободу из СИЗО-1 в Колпине, так как Санкт-Петербургский городской суд изменил ему приговор по делу о так называемом голом марше проституток из-за истечения срока давности. Ранее он уже сидел за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи.