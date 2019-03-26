Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании. 77-летний шотландец отблагодарил медиков за спасение жизни.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании. 77-летний шотландец отблагодарил медиков за спасение жизни.В 2018 году Фергюсон перенес инсульт. Медики не только спасли жизнь знаменитого тренера. Сэр Алекс смог избежать каких-либо серьезных последствий и вернулся к работе. В настоящее время он консультирует тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.В знак благодарности врачам Фергюсон пожертвовал большую сумму на благотворительность. Средства будут направлены на помощь людям, перенесшим инсульт.