Бывший нападающий Зенита и сборной России по футболу Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020. Ряд матчей мирового первенства пройдет в городе на Неве.

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020. Ряд матчей мирового первенства пройдет в городе на Неве.Задачей Кержакова будет продвижение Санкт-Петербурга, как города организатора, популяризация футбола. Александр будет представлять город на официальных мероприятиях. Кержаков – первый, но единственный посол Санкт-Петербурга. Скоро станут известные имена его коллег.Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. В ее составе он провел 90 матчей, в которых забил 30 мячей. Кержаков завершил карьеру в 2017 году и сейчас тренирует юношескую сборную страны.