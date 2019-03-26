Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба Вашингтон Кэпиталз. Столичную команду возглавлял ее капитан, нападающий сборной России Александр Овечкин.

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз". Столичную команду возглавлял ее капитан, нападающий сборной России Александр Овечкин.Трамп сказал, что является поклонником хоккея и болеет как раз за столичный клуб, который в прошлом году впервые выиграл главный трофей НХЛ. Президент Штатов уверен, что "капиталисты" добьются новых успехов. В свою очередь Овечкин от лица коллег поблагодарил Трампа и сказал, что команда приложит все силы, чтобы повторить успех 2018 года.Ранее сообщалось, что несколько игроков "Вашингтона" отказались от посещения Белого дома: это вратарь Брейден Холтби, а также Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Напомним также, что вместе с Овечкиным за "Кэпиталз" играют еще два россиянина – Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.President Trump with the 2018 Stanley Cup champion Washington Capitals pic.twitter.com/vQ33tYGfoD— Steve Holland (@steveholland1) 25 марта 2019 г.