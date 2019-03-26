Самые дорогие частные дома – в Москве и Петербурге, однако в Екатеринбурге, Уфе и Омске дом в частном секторе обойдется дешевле вторичной квартиры.

В большинстве российских городов частные дома дороже квартир примерно на 48%, говорится в исследовании портала ЦИАН. Однако в Москве и Петербурге разница в цене между домом и квартирой на вторичном рынке составляет 2-2,5 раза.При этом частные дома в Москве подешевели за год на 11% - средняя стоимость квадратного метра в настоящее время составляет 96,4 тысячи рублей, а средняя стоимость объекта – 38,5 миллиона рублей. В Петербурге средняя стоимость дома составила 23,5 миллиона.В южных регионах частный сектор также заметно дороже квартир. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже дом обойдется в 2-3 раза дороже.