В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир с призовым фондом 8,4 млн долларов. В состязании мужчин россиянин Андрей Рублев встречался с представителем Канады русского происхождения Денисом Шаповаловым. Сеяный 20-м номером канадец оказался сильнее.

В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир с призовым фондом 8,4 млн долларов. В состязании мужчин россиянин Андрей Рублев встречался с представителем Канады русского происхождения Денисом Шаповаловым. "Сеяный" 20-м номером канадец оказался сильнее.Победа пришла к Шаповалову в двух сетах, причем в первом он почти не испытал проблем, победив со счетом 6:3. Вторая партия удалась Рублеву куда больше, он сумел довести дело до укороченного гейма, но, тем не менее, проиграл снова – 6:7. Шаповалов в 1/8 финала сыграет с победителем встречи грека Стефаноса Циципаса и аргентинца Леонардо Майера.