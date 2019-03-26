Арктическая экспедиция РГОэкспо на Чукотку прибыла в Магадан. В конце февраля автопутешественники стартовали из Иркутска на двух внедорожниках. За это время участники поездки достигли своей главной цели — добраться до самый северной точки Чукотки - мыса Шелагский.

Арктическая экспедиция "РГОэкспо" на Чукотку прибыла в Магадан. В конце февраля автопутешественники стартовали из Иркутска на двух внедорожниках. За это время участники поездки достигли своей главной цели — добраться до самый северной точки Чукотки - мыса Шелагский.На стандартных автомобилях команда прошла сотни километров по льду Байкала и колымскому зимнику "Арктика". Для путешественников это далеко не первая экспедиция на Север, сообщает ГТРК "Магадан"."Автомобиль мы взяли из салона. Провели минимальную подготовку - утеплили радиатор, установили преобразователь напряжения на 220 вольт, поставили мультиварку, чтобы можно было готовить в машине, и отправились в самый северный в мире населенный пункт. Своим примером мы хотим доказать, что путешествовать можно на обычной машине" — заявил арктической экспедици Богдан Булычев.По словам путешественников, чтобы не смерзнуть, когда за окном минус 50, — достаточно теплой одежды.- Никогда ни видел замерзших людей в полушубках или ватных штанах.Во время экспедиции команда впервые за много лет сняла уникальные кадры встречи с белым медведем. "Для этого мы преодолели гигантскую трещину, через которую в других условиях мы бы проехать никогда не решились", — рассказал путешественник Александр Еликов.После Магадана экспедиция посетит Якутск и Оймякон, а завершат маршрут в Иркутске - начальной точке путешествия. Своим примером команда планирует вдохновить всех, кого интересуют дальние странствия. Для этого "РГОэкспо" откроет площадку для путешественников, где любой желающий сможет представить собственный проект. Лучшие из них поддержат финансово.