Удары по пятиэтажному административному зданию ХАМАС в секторе Газа нанесли израильские истребители. В этом здании в районе Рималь на севере сектора Газа располагалось Управления внутренней безопасности. Ранее армия Израиля атаковала трехэтажное здание в Сабре.

Удары по пятиэтажному административному зданию ХАМАС в секторе Газа нанесли израильские истребители. В этом здании в районе Рималь на севере сектора Газа располагалось Управления внутренней безопасности. Ранее армия Израиля атаковала трехэтажное здание в Сабре. Утверждается, что здесь располагалась секретная штаб-квартира Управления общей безопасности, общей и военной разведки ХАМАС.Удары по сектору Газа Израиль наносит в ответ на запуск ракеты с его территории. Она поразила дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет. Ранения получили семеро израильтян, включая троих детей, напоминает ТАСС. Все пострадавшие госпитализированы. В секторе Газа заявили, что запуск ракеты, которая пролетела 100 километров, был случайным."ХАМАС несет ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа", — ответили на это в Тель-Авиве.