Столичные полицейские установили личность водителя Гелендвагена, устроившего смертельное ДТП на Можайском шоссе. Однако в интересах следствия его имя пока не разглашается.

Столичные полицейские установили личность водителя "Гелендвагена", устроившего смертельное ДТП на Можайском шоссе. Однако в интересах следствия его имя пока не разглашается.Авария произошла ночью в районе пересечения трассы с МКАД. "Гелендваген" вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья из трех человек. Мать с дочерью погибли, а отец доставлен в больницу, он до сих пор находится в состоянии шока."Еду и вижу — этот "Гелик" по диагонали начинает на меня. Я попытался уйти, но ничего не получилось", — рассказывает Роман Роменков.- То есть, вы попытались уйти?- Конечно. Потому что если бы не пытался, то он бы прямо лоб в лоб, а так — их сторона прямо пошла.В полиции сейчас выясняют, как предполагаемому виновнику аварии удалось скрыться. Очевидцы утверждают, что он долго бродил вокруг места ДТП."Он находился на месте аварии. Да, он был весь в крови. Ему медики оказывали помощь, но он был на ногах. У него было состояние шока. То есть, понятно — человек после аварии. Но никакой агрессии — он молчал, ни с кем не разговаривал", — рассказала очевидец Оксана Корбукова.Как выяснилось, "Гелендваген" ехал на летней резине. Страховки у водителя не было. Расследованием этой аварии займется Следственный комитет.