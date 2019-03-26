Такое решение приняла Росавиация по итогам внеплановой проверки авиакомпании. Ограничение касается увеличенного времени полета для запасного аэродрома. В ведомстве пояснили, что такой шаг необходим для повышения безопасности.

Такое решение приняла Росавиация по итогам внеплановой проверки авиакомпании. Ограничение касается увеличенного времени полета для запасного аэродрома. В ведомстве пояснили, что такой шаг необходим для повышения безопасности. Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".