Ровно 20 лет назад начались бомбардировки Югославии силами НАТО. Балканская трагедия – 2,5 тысячи погибших и крах огромной страны. Сербы все помнят, надеюсь, смогут простить, но забыть – никогда, – сказал президент Сербии Александр Вучич в программе Вечер с Владимиром Соловьевым.

Ровно 20 лет назад начались бомбардировки Югославии силами НАТО. Балканская трагедия – 2,5 тысячи погибших и крах огромной страны. "Сербы все помнят, надеюсь, смогут простить, но забыть – никогда", – сказал президент Сербии Александр Вучич в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".Он напомнил, что жертвами натовских налетов становились невиновные дети: "Они убивали наших солдат, полицейских в Косово, которые защищали целостность нашей страны"."Та кампания лжи и обмана, которая велась против Сербии лет 20, была страшной и ужасающей. Благодарю Россию и президента РФ Владимира Путина, которые наложили вето в Совбезе ООН на британскую резолюцию. Согласно этому проекту, сербы должны были быть объявлены геноцидным народом. Мы хотели быть независимым государством, сохранить свой народ и обеспечить ему светлое будущее", – признается Александр Вучич.Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН – как было заявлено, для "предотвращения геноцида албанского населения в Косове". Операция длилась 78 дней, авиация стран НАТО за это время совершила 38 тысяч боевых вылетов. За время налета общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены.Спустя двадцать лет после этих событий заболеваемость раком детей в возрасте до 15 лет в Сербии в 2,5 раза выше среднеевропейских показателей, а в сумме взрослые и дети в республике заболевают онкологическими заболеваниями почти в три раза чаще среднемировых показателей.