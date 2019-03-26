Сценарист и продюсер Семен Слепаков в новом выпуске Белой студии на телеканале Культура научит ведущую программы Дарью Златопольскую природе юмора. Правда, с одной оговоркой: если применять правила Слепакова в жизни, то можно стать абсолютно счастливым человеком, но без работы и семьи.

Сценарист и продюсер Семен Слепаков в новом выпуске "Белой студии" на телеканале "Культура" научит ведущую программы Дарью Златопольскую природе юмора. Правда, с одной оговоркой: если применять правила Слепакова в жизни, то можно стать абсолютно счастливым самодостаточным человеком, но только без работы и без семьи.Самого Семена Слепакова от такого развития событий в жизни спас только его личный выбор мучений."Когда я пишу песню, мне хочется, чтобы в ней был какой-то сюжетный поворот, катарсис. Чтобы это был не просто поток настроения, а рассказ", — признается автор и исполнитель своих песен.Слепаков рассказал о любимых фильмах, а также о работе над сериалами "Озабоченные" и "Домашний арест"."Я не зря пришел", — удивился Слепаков, узнав, что в фильме "Мио, мой Мио" снимался Кристиан Бейл.Кроме того, шоумен признался, что не думает о заработках."Когда я берусь за что-то, я не знаю, какую мне это принесет выгоду. Потому что если на первом месте стоит выгода, то у меня ничего не получится. Я проверял, — признался Слепаков в "Белой студии". — Я очень много людей знаю творческих, которые считают, что все, что бы они не сделали, это невероятно и потрясающе. Им надо купаться в этой любви и ощущать себя выдающимися, гениями и успешными. Я хочу трезвость сохранять".Впрочем, в КВН Слепаков пришел ради пафоса, чтобы петь серьёзные песни. Но получилось все иначе. При этом Семен всегда попадает в одни и те же ловушки. Исполнитель признался, что мы все стараемся планировать и понять, как все устроено, а чем больше пытаешься понять, тем меньше ты понимаешь.У Семена Слепакова и свой взгляд на любовь."Мы все-таки созданы так, чтобы между собой договариваться, и глупо эту возможность отметать, — рассказывает продюсер. — У нас очень многие стесняются вообще проявлять любовь. Потому что любовь и слабость часто бывают синонимами. Надо о любви говорить. И искусство обязано на эту тему высказываться. Потому что с помощью искусства, книг, фильмов можно наши народы сближать".Кроме того, Слепаков поделился своими правилами жизни. Смотрите программу "Белая студия" 26 марта в 15 часов 40 минут.