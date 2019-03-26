Ксения Собчак наконец перестала скрывать свои романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым. Ходят слухи, что скандально известная телеведущая решилась на этот шаг, потому что ждет ребенка.

Ксения Собчак наконец перестала скрывать свои романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым. Ходят слухи, что скандально известная телеведущая решилась на этот шаг, потому что ждет ребенка.В передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Ксения Собчак призналась, что мечтает о втором ребенке. Более того, в своем строящемся доме в Подмосковье гламурная блондинка уже запланировала детскую комнату. Пока же телеведущая воспитывает малолетнего сына Платона от актера Максима Виторгана.Впрочем, говорят, не просто так Ксения высказалась о втором ребенке и детской. Ходят слухи, будто она ждет ребенка. На сей раз – от режиссера Константина Богомолова, роман с которым наконец перестала скрывать. После того, как влюбленный кинодеятель закружил счастливо сияющую ведущую на вечеринке, Ксения открыто сопровождает Константина на всех его премьерах. Правда, фотографироваться вместе для массового зрителя парочка еще не готова.К слову, о фотографиях. Слухи об интересном положении появились не на пустом месте. Подписчики обратили внимание на свежий снимок телеблондинки, который та опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На фото журналистка предстала в джинсах и халате. Причем халат оказался довольно объемным в районе талии, что немедленно навело наблюдательных фанатов на определенные мысли."Беременная Ксения это в халате", "Беременна от Богомолова...", "Сейчас опять будут все писать, что беременна 😂", "Ксю никак беременная ??? Останься там, где стоишь на фото и балдей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ксения тут такая подозрительно кругленькая))", – прокомментировали пользователи Сети. Однако сама никак пока не отреагировала на эти предположения.